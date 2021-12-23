台中家商流行服飾科舉辦小松鼠市集，販售學生創作產品，所得全數捐給公益團體，為耶誕添溫暖。(台中家商提供／林欣儀台中傳真)

迎接耶誕節到來，同時也提供學生們展現手藝的場域，台中家商流行服飾科以「2021讓生命多點溫度」為主題，舉辦小松鼠手作市集，販賣所得全數捐給慈善機構，吸引許多師生熱情響應。校方表示，學生們透過活動學習分工與合作，是相當棒的經驗。

走進小松鼠市集的會場中，各式各樣的手作作品展現眼前，包括最近流行的口金包、貝雷帽及藍染手作包包等，就讀流行服飾科三年級的學生陳芷儀說，拿到兩倍大的羊毛、經過不斷戳揉後變小成為口金包與貝雷帽，相當有成就感。

另名學生林依璇則販售植物染髮飾及提袋、特別設計的植物染童裝，她說，這次的市集擺攤讓她受益良多，也為未來想踏入商品企劃相關職業鋪設好第一層階梯。

流行服飾科主任廖慈純指出，小松鼠市集舉辦至今已近10年，今年的商品相當多元，包括餐袋、午安枕、購物袋及絲巾、療癒羊毛氈小物等，商品融合飾品設計、染織工藝、多媒材創作、縫紉等課程，引導學生設計製作生活用品並實體行銷。

校長劉福鎔表示，學生們在準備市集商品的過程中，兼顧活動與課業，且能分工組織、合作無間，從中體驗設計、製作與行銷串連，過程雖辛苦，但從學生們綻放的笑容中感受到無比成就感。