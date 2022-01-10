隨著北京冬奧逼近 鄰近的天津卻出現Omicron本土疫情

就在距離冬奧開幕只有短短幾星期之際，中方本土的Omicron新冠變種疫情從北部港市天津蔓延到中部省分河南，使北京官員高度警戒。

據CNN新聞網10日報導，天津位於北京東南方，兩地相距只有80英里（近130公里）。在天津至少兩名當地人周六檢測出有Omicron，成為中國社區感染的首例後，當地1400萬居民全都在接受核酸檢測。

據說這周末天津至少出現40宗陽性病例，其中有24例是孩童，但衛生當局尚未證實，他們感染的是不是Omicron。天津當局迅速採取行動，下令居民限制出行，還全面封鎖了29個住宅區，並關閉了一些地鐵站。而有必要外出的民眾，則必須出示48小時內的篩檢陰性證明，並獲得雇主或地方政府辦公室批准。

然而，據中方官媒周一報導，Omicron變種病毒已蔓延到距天津超過300英里（近483公里）外的河南省安陽市，當地又通報了兩宗Omicron病例。據河南衛生當局說，病毒的基因體定序顯示，它和天津市津南區的本地疫情同屬一傳播鏈。去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名大學生據信帶來病毒，而這意味Omicron至少已在天津散播了近兩星期。

由於搭乘高鐵，從天津到北京僅需不到30分鐘，這消息尤其令北京官員憂心忡忡。就在北京為冬奧進行準備之際，近幾個月來，中方當局實施了更嚴格的限制措施，以遏制當地的新冠疫情爆發。

然而，CNN指出，2月4日冬奧即將登場，只剩幾周，中國首都門口就爆發了Omicron疫情，對官員來說，不啻是場惡夢，而他們如今很可能更加大力度，致力保護北京。