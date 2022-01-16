西堤案持續延燒再加5，桃園市長鄭文燦16日防疫會議宣布再增2顧客確診，也是聯邦聚餐隔2天、於9日用餐的顧客，夫妻三代同堂一起去用餐，夫妻一起確診，衛生局長王文彥接著又說剛接到通知還有另外3人也確診，總計9日用餐顧客今會再增加5顧客，目前桃市府已聯繫347組用餐客人，匡列1246人採檢中。不過鄭文燦會後也留伏筆，直指昨社區採檢人數達6000人，創近日最高峰，醫檢師漏夜檢驗中，「確診數會再增加！」

疫情狂燒！西堤傳播鏈擴大 鄭文燦最新說明

據悉今增加的5顧客都是9日用餐，除一對夫妻外，另外還有一對情侶，且和7日確診情侶座位相同，僅和聯邦聚餐座位隔著走道，該2人一桌的座位也讓疫調人員懷疑恐有環境汙染的可能，持續疫調了解中。

鄭文燦今防疫會議宣布，西堤餐廳顧客昨深夜多2人確診，是三代同堂11人9日一起去西堤用餐，其中一對夫妻同時確診。他指出，西堤餐廳7日有員工感染後，到9日顧客感染，不到3天時間就有傳播力，市府已針對西堤餐廳所有顧客一個個通知採檢，總共通知347組、1246顧客，其中192組採檢後送集中檢疫所，155組採檢後要自主健康管理，他也呼籲有西堤足跡或1月7至12號間有到西堤者，都要出來採檢。

鄭文燦也提到，該確診夫妻都是在國內中小企業服務，職場個別匡列44人和6人匡列，他也宣布除昨晚提到的楊梅幼兒園楊梅分班之外，平鎮幼兒園紹豐分班及長春幼兒園，總共3幼兒園今都預防性停課1天。

鄭文燦說，目前中壢高商採檢1622位、1030陰性，東興國中採檢1343位、176人陰性，2校已有2965人完成採檢，會持續完成，強調昨採檢人數達到近日最高峰，有多達6000人，採檢結果會持續出爐，會後他也留伏筆，認為今確診人數恐會再攀升。

鄭文燦也提到，明再增大園社區接踵站，雖然足跡不多，但鄰近機場有必要進行健康監測，讓家人有在機場上班工作者也能安心。

鄭文燦指出，從感染到產生症狀時間很短，一輪一輪都很快，平均3天左右，再度呼籲和聯邦銀行和西堤牛排館有重疊時間足跡者，都要趕快採檢，確保家人和足跡安全。

王文彥則說，目前西堤共匡列1246人，但擔心仍有沒有預約、忘了實聯制的顧客在內，因此呼籲這段時間有去西堤餐廳者一定要出來採檢，他在記者會上也提到，除了聯邦13位7日用餐確診，7日用餐已有4位確診者在用餐區旁邊確診，9日另有3位確診，今天至少增加5位，整個西堤餐廳用餐確診案例還會再增加中，呼籲有時間就趕快到採檢站採檢。