疫情升溫，彰化縣政府公布實施加嚴措施。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情升溫，彰化縣政府公布實施加嚴措施。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情升溫，又造成人心惶惶，彰化縣尚未出現確診個案，但仍不敢大意，緊急開會，要求實施加嚴措施，包括醫院禁止非必要探病，陪病以一人為限。住宿型長照機構調整訪客探視。宴席餐廳業者加強防疫措施等。

彰化縣政府最新公布，醫院禁止探病，陪病以一人為限。

除手術、侵入性檢查或治療等，必須由家屬陪同，或需家屬簽署同意書等文件；及急診、加護病房、安寧病房等特殊單位；因病患病情惡化或醫療處置需要，經評估有必要探病且經醫療機構同意外，禁止非必要探病。

住院病人的陪病者以一人為限，陪病者未完整接種2劑疫苗滿14天者，自2月1日起應自費採檢PCR或抗原快篩。

住宿型長照機構調整訪客探視，採預約制，每日至多開放1個時段1小時，至多接受5組，每組訪客人數不可多於3人，包含兒童。探視時僅限在機構指定公共區域探視，不得進入照護動線及寢室，禁止飲食。住民及訪客皆完成2劑疫苗接種滿14天，滿3個月者建議接種加強劑。

春節期間宴席餐廳業者也要全面加強防疫措施，包括工作人員儘速完整接種COVID-19 疫苗，第2劑接種滿12週且滿18歲可接種第3劑(追加劑) 。有呼吸道症狀在家休息、做快篩，衛生局已提供免費家用快篩試劑。

春節期間民眾外食用餐防疫原則，配合實聯制、量測體溫、手部消毒。有發燒或上呼吸道症狀，在家休息，以外帶為原則。宴席不得離桌敬酒、茶等社交活動。合菜使用公筷母匙。除飲食外，應佩戴口罩。

彰化縣衛生局提醒，1月17日至30日彰化縣27家衛生所暫停65歲以下民眾COVID-19疫苗接種服務，專責提供65歲以上長者第1、2、3劑疫苗接種；另衛生局提醒1月31日前完成接種第1、2劑疫苗者，另加碼送200元禮券，符合接種條件的民眾，攜帶健保卡、接種紀錄卡儘速前往合約院所完成接種。