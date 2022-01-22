台灣本土疫情升溫，桃園昨晚爆60例確診，主要是外籍移工，但也有台灣員工，引起各界關注，也讓不少民眾擔憂「年前是否會升三級警戒？」雖然目前政府尚無升三級的打算，但如果提升至三級警戒的話，恐須落實9大防疫指引，包括外出配戴口罩、停止室內5人以上集會、分流與遠距辦公等。

本土疫情持續蔓延，是否提升至三級的討論不斷，對此，行政院長蘇貞昌強調說「目前疫情仍在可控範圍，還沒有升級的打算！」而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，會根據疫情狀況做滾動式檢討，不會預先做安排。

疫情警戒分級標準。（圖／指揮中心提供）

台灣目前維持在二級警戒，未來是否會提升至三級的條件，根據先前指揮中心宣布的標準，必須要單周出現3件社區群聚案件，或單日新增10例以上感染源不明的本土個案，才會升級。且若真的升至三級警戒，可能須遵守下方的「9大防疫指引」：

一、外出全程佩戴口罩。

二、避免不必要的移動與活動集會。

三、停止室內5人、室外10人以上的聚會。（同住者另計）

四、落實自我健康監測。（有症狀請就醫）

五、營業場所及洽公機關落實人流管制，並配戴口罩、保持社交距離。

六、職場落實個人及工作場所衛生管理，啟動異地、遠距辦公、彈性時間上班等措施。

七、餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則外帶。

八、婚禮與喪禮應落實實聯制、社交距離並加強清消。

九、公共場域與大眾運輸工具將加強清消。