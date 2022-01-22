本土疫情爆炸，桃園移工群聚案一夜暴增60例確診，前台大感染科醫師林氏璧拿去年發生的苗栗移工群聚案相比，忍不住大嘆說，病毒已經在工廠裡面傳了9天，而且也經過一個假日，移工肯定出去放風過，在北台灣各地有足跡，這次的考驗實在太大了。

林氏璧昨深夜在臉書發文說，遠雄經貿園區亞旭電腦2移工（案18219、案18220）確診，緊急匡列相關接觸者採檢，先驗出同睡大通鋪的4名同事確診，後陸續採驗了在同工廠上班的1005人，結果爆出60例陽性、675人陰性、270人檢驗中。

林氏璧表示，之前的苗栗移工群聚，由於移工較沒有社區足跡，因此疫情很快被整理好，但這次病毒已在工廠內傳了9天，經過一個假日，移工有很大的機會放假出來，在整個北台灣都有過足跡，這次能否成功控制住？考驗實在太大了。

林氏璧也說，面對如今的疫情狀況，真的是「打疫苗好過年」，到現在都還沒打疫苗的人快去吧！打滿兩劑很好，打了第三劑更好。「大家都希望能自己決定何時考期末考，但別忘了，考卷隨時有可能發下來，世事豈能盡如人意？」

林氏璧也分享英國近四周染疫死亡率的數據，這四周共318萬人確診，其中有4739人死亡，總致死率為0.15％；單看60歲以上者，致死率為1.06％；60歲以上沒打疫苗，致死率高達6.9％；打過一劑疫苗者，致死率4.2％；打過兩劑疫苗者，致死率3.7％，打過三劑疫苗者，致死率則是0.48％。大家醒醒吧！4739人死亡，這可不是小感冒。