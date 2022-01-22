位於桃園市蘆竹區的「美麗新台茂影城」今中午在臉書表示，為配合政府防疫，今（22日）中午12時起進行全面消毒，為配合消毒作業，今天將暫停營業1天。已經線上購票的顧客，將直接取消訂單退款至原本的信用卡中，現場購票的民眾，則可在2月22日前至影城現場申請退票。⠀⠀

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