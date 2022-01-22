確診者來過 美麗新台茂影城停業1天消毒 13:492022/01/22 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美麗新台茂影城停業1天消毒。（圖／翻攝自美麗新台茂影城臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於桃園市蘆竹區的「美麗新台茂影城」今中午在臉書表示，為配合政府防疫，今（22日）中午12時起進行全面消毒，為配合消毒作業，今天將暫停營業1天。已經線上購票的顧客，將直接取消訂單退款至原本的信用卡中，現場購票的民眾，則可在2月22日前至影城現場申請退票。⠀⠀ 亞旭群聚累計70人確診 清潔隊急消毒移工宿舍 亞旭電腦確診爆量 遠雄自貿港區萬人採檢啟動 #足跡 #確診者 #台茂 #影城 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 12:202022/01/22 生活 亞旭電腦70人確診 鄭文燦：初步研判是在宿舍、餐廳染疫 14:372022/01/22 生活 疫情升溫 全國22名學測考生使用11間隔離試場 12:472022/01/22 生活 宗教場所、活動「類三級」 徐國勇：室內禁飲食 14:162022/01/22 生活 亞旭電腦群聚擴大70人染疫 1離職員工也確診 14:242022/01/22 生活 桃園增66例確診曝最新足跡 到過南崁多加教會、台茂及家樂福 13:462022/01/22 生活 亞旭爆大群聚 黃珊珊證實56人送劍潭隔離 曝陳時中親致電商借 09:332022/01/22 生活 亞旭電腦一晚爆60例本土 前台大醫吐2關鍵：考驗太大了 07:452022/01/22 生活 疫情燒到彰化 確診者到過芳苑超商與線西加油站 匡列3人 14:042022/01/22 生活 亞旭累計70人確診 同大樓仍有員工出勤無奈吐「為什麼還要來上班」 11:042022/01/22 生活 已66員工染疫 亞旭電腦發4點聲明、提升防疫措施 05:342022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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