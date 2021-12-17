FED決議加快縮減購債速度，上調明年GDP成長及通膨預期，下修失業率預期，同時透露明年將加快政策緊縮步調。凱基銀行建議，在外幣配置上，預估明年上半年市場對聯準會升息的預期將持續升溫，故明年上半年仍應以持有美元為主，且若下半年聯準會真如市場預期開始升息，預估非美貨幣（如歐元、英鎊、澳幣、紐幣及南非幣）有機會出現一波明顯的反彈行情，屆時投資人可觀察當時狀況，考慮酌量將美元轉換至上述非美貨幣。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，聯準會此次會議決議符合市場預期轉趨鷹派。從未來的升息路徑及觀察指標，顯見聯準會壓制通膨的決心；對未來兩年經濟預期並未有太重大變化，仍處於經濟復甦的正軌之上，2022年將達成充分就業。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘表示，聯準會未來持續朝向緊縮之政策仍可被預期，殖利率曲線仍將朝向熊市趨平的方向發展，但震盪幅度將較政策宣布前下降。在經濟仍持續成長、聯準會即將緊縮貨幣政策之背景環境下，具備高利差、存續期間相對較短信用債券，如強勢貨幣新興市場企業債，將會是仍將較有能力抵禦美債利率上行風險的債券首選。

股市部分，凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮指出，經濟成長仍在正軌之上是支撐全球股市中長期表現看好的主要理由，但要留意政策轉換階段將對股市評價擴張構成壓力，股市波動也將相對復甦階段放大。現階段建議仍可聚焦具趨勢題材股票的長期成長機會，並透過市場回檔時靈活佈局；凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，通膨高漲短期難見緩解，適當配置實質資產連結之REITs資產亦可望因此而受惠。