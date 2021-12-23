越南股市近期再企圖挑戰1500點反壓，2022-2023年期間，越南政府預計將端出刺激方案，內容涵蓋減稅、降貸款利息、扶植供應鏈、刺激消費、交通基礎建設等，投資人對明年的復甦保有期待，是推升股市持續走高的原因。

日盛投信認為，越南快速崛起，代表投資越南甜蜜點已到，以投資越南胡志明證交所指數試算，在過去10年任一月底進場、採「定時定額」方式投資越南股市，假設持有1年的正報酬機率80%且平均報酬率達10%，持有2年效果更優化，而持有3年正報酬機率更拉高至九成以上、平均報酬達26%，長期投資效果顯著。

LEGO(樂高)集團於本月宣布，將於越南建立新廠，投資規模超過10億美元，預計創造4000個工作機會，該廠也將成為LEGO集團的第一家綠能工廠。樂高介紹，工廠佔地面積為44公頃，將在工廠屋頂上設置光伏發電設備等，將建成樂高首家實現溫室氣體凈零排放的「碳中和」工廠。而過去24年裡，三星在越南的總投資額高達177.4億美元，其中29%是在過去5年中追加到位。日前三星耗資2.2億美元在越南首都河內建設一座新的研發中心，這也是韓國以外的首座高級研發中心。

以今年外資對越南的直接投資來觀察，儘管受到疫情影響，但外資FDI仍能保持小幅成長，而且投資項目的質量及規模都有提高的趨勢，至2021年前11月越南的FDI註冊資本總額已達264.6億美元。值得注意的是，FDI企業註冊增加投資的規模激增，達到約80億美元，較同期增長26.7%，當中包含LG Display增加投資21.5億美元，遠東新(1402)集團增加投資6.1億美元。此外，包括LEGO、三星在內的一些國際企業，甚至宣布計畫擴大於越南的生產。