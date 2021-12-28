越南央行28日表示，越南2022年貨幣政策首要目標，除了控制通膨外，也會提升景氣復甦。同時，也示警不良債權恐怕會有增多的風險。

雖然越南政府一直努力減少對借貸的依賴，但矛盾的是，當地都是要靠借錢來增加經濟成長。越南官方資料統計，截至22日止，當地全部銀行的總貸款金額年增率將近有13%。

越南央行預估，2022年借貸成長率將增至約14%左右。同時，2021年當地的通膨率將遠低於目標值4%，外匯存底目前已超過1千億美元。

另外，由於新冠疫情尚在，銀行的壞帳比率正在上升中，有可能還會繼續增加。根據統計，越南銀行的逾期放款比率約為8.2%左右，若疫情拖愈久，逾放比恐怕會愈高，也代表當地銀行放款體質會愈差。

越南政府將2021年與2022年的經濟成長目標都定在6.5%，不過部分專家學者卻潑冷水說，因為新冠疫情關係，越南2021年的經濟成長，最多可能只有3%而已。