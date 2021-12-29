根據路透社最新調查，由於年底長假對晶片，以及石化產品等傳統旺季需求，韓國12月出口可能會連續成長14個月。同時，當地通膨預估值也可能創近10年新高。

目前，市場預估韓國12月出口年增率可達22%，但明顯低於11月32%的增幅。韓國投資證券認為，雖然晶片售價下降，不過需求量仍然充沛。另外，石化相關產品的出口也創歷史新高。

韓國政府於13日曾指出，截至2021年12月初，當地年度的出口量就已創下歷史新高。2021年韓國經濟成長不差，不是借助當地民眾消費的力量，都是要歸功於亮眼的出口表現。

在進口方面，預測12月將年增35.8%，也低於11月的43.6%。韓國官方正式貿易資料，預定在2022年元月1日發布。

至於通貨膨漲數據，市場預估韓國12月CPI(消費者物價指數)為3.6%。若真屬實的話，CPI將連續9個月都高於韓國央行2%目標值，且創近10年新高。

Meritz證券認為，當地通膨率在2022年第3季之前，都應該會大於2%。合理推斷下，韓國央行還會繼續升息。

16日，韓國央行指出，當地受到通膨的威脅愈來愈大，也敲開下個月升息大門。