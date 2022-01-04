中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇4日在大陸《環球時報》撰文指出，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）1日生效，引人關注的是，RCEP將中國、日本和韓國三大經濟體首次納入同一自貿架構，具有劃時代的意義。2020年，中、日、韓分列全球第二、第三和第十大經濟體，3國經濟總量遠超歐元區，與北美自貿區旗鼓相當，已是名副其實的全球經濟中心。在RCEP內部，中日韓3國經濟總量占比超過82％，具有舉足輕重的影響。尤為重要的是，3國需更新思維，使RCEP發揮新時期的「以經促政」作用。

項昊宇強調，在東亞合作進程中，日本曾經扮演「領頭雁」角色，以「雁行模式」帶動了東亞經濟的騰飛。隨著中國經濟崛起，日本國內一些人對於有中國參與的RCEP心態複雜，熱衷於炒作所謂RCEP的主導權問題，聲稱要防止中國形成「獨大」地位，鼓噪拉他國「入局」來「牽制中國」。這種將區域經濟合作「政治化」「安全化」的做法，無助於區域經濟的復甦增長。

項昊宇表示，長期以來，盡管中日韓3國經貿關係緊密，利益高度融合，但由於歷史恩怨和現實矛盾，中日、韓日政治關係動盪起伏，使東北亞的政治安全和經濟貿易呈現二元割裂格局，嚴重制約了區域經濟一體化進程。RCEP的生效，填補了東北亞的多邊自貿區空白，也為中日韓深化合作提供了新機遇。著眼後疫情時代，中日韓3國可抓住機遇，攜手深化RCEP架構下的互利合作：

第一，3國可把握時機，擴大貿易投資便利化。2021年中日韓貿易逆勢增長，中日、中韓雙邊貿易額均有望創歷史新高，凸顯出3國經濟的相互依賴程度。RCEP生效後，中日韓可充分挖掘其制度紅利，用好關稅減免措施和投資便利化安排，促進商品和要素流通，使之更好地服務本國經濟復蘇增長需要。

第二，3國可順勢而為，推動中日韓合作提質升級。中日韓自貿區建設歷經多年談判，目前仍缺「臨門一腳」，3國可以RCEP生效為契機，加快談判進程，以RCEP為起點打造更高水準的自貿區，以高規格高標準的「小多邊」自貿安排，為RCEP這一「大多邊」架構發揮壓艙石的作用。

第三，3國可攜手合作，推動東亞產業鏈更具韌性和活力。新冠肺炎疫情給地區產業鏈、供應鏈帶來較大衝擊。在RCEP合作中，中日韓需要維護東協的中心地位，著眼整個地區的長期繁榮和可持續發展，攜手推進區域產業鏈、供應鏈的調整重組，使東亞生產網路更加契合數位經濟時代的需要。中方已經倡議中日韓共同深化在東協的協力廠商投資合作，繼續推動設立中日韓共同投資基金，探討設立中日韓東協投資合作平台，這需要得到日韓的積極配合。此外，3國還可積極探討各自對外合作倡議的對接，中國的「一帶一路」倡議、日本的《高品質基礎設施夥伴關係計畫》和韓國的「新南方政策」可在RCEP架構內實現「共商、共建、共用」。

項昊宇稱，在全球經濟格局深刻演變的今天，中國在區域經濟中的地位影響是積極有益的。在擁有巨大消費市場的中國加入後，RCEP只會給架構內其他國家帶來更大商機。日本《朝日新聞》刊文指出，RCEP生效後，日本出口工業產業的關稅將最終降低91.5％，對華出口商品的零關稅比例將由8％增至86％，輸韓商品零關稅比例將由19％增至92％。日本的汽車零組件和清酒等中高檔消費品有望擴大對華出口，從而對日本國內相關產業形成有力提振。日本政府測算，RCEP將給日本帶來15兆日元的經濟增量，將日本GDP提高2.7個百分點同時增加57萬個工作崗位。

項昊宇說，RCEP盡管還不是最高水準的區域自貿安排，但體現了包容多元的亞太地區特點。在逆全球化和保護主義思潮甚囂塵上的當下，RCEP所展現的求同存異、合作共贏精神尤為珍貴。國家間需摒棄地區秩序主導權之爭的陳舊思維，攜手為後疫情時代的地區繁榮發展作出貢獻，這是作為地區大國應盡的責任，也是「以經促政」、改善和發展三邊政治關係的抓手。