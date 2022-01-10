外資券商全面看好消費概念股的背景下，在港股上市的米果龍頭中國旺旺10日股價繼續衝高漲逾6％，一度觸及8.26港元，刷新2015年5月以來的逾六年新高。10日截至15點，中國旺旺報8.18港元，漲幅6.45％。
東方財富網報導，花旗最新報告指出，旺旺在乳品和飲料領域持續強勁的銷售增長，是由疫情後乳品行業的發展和創新後的「旺仔牛奶」品牌振興所推動。與其過去嚴重依賴傳統管道和單一品牌相比，旺旺已經通過更多樣化的管道和多品牌產品轉型，並在2022年至2024財年恢復收入增長。
花旗指，根據管理層的說法，從2022年1月起，旺旺將其90％的乳製品和飲料產品、80％的米餅和50％的零食出廠價格提高了中單位數，在開始漲價後對銷量影響輕微。
旺旺表示，2021年以來，部分原物料、包材漲價日趨明顯，棕櫚油、原紙、塑粒、乳原料等大宗商品都有較大漲幅，因此作出相應調價政策，以便為客戶持續推出更優質的產品與服務。
花旗報告指出，產品漲價將令旺旺毛利率壓力短期內會有所緩解，予「買入」評級，目標價9.21港元，並指旺旺、蒙牛和潤啤為2022年首選必需品股。
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