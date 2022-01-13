花旗頂級卡Citi Prestige信用卡，2022年沒有收攤動作，13日公布全新尊榮禮遇內容，提供卡友上百家大品牌餐廳、飯店的多元頂級服務，相較2021年增加逾二成，銀行端承諾，卡友權益會確保到最後一刻。

花旗集團已公布出售包括台灣在內的13個市場消金、財管及信用卡業務，台灣部份正在與買家談判出售條件，花旗信用卡客群數量龐大、忠誠度高，是出售案中極大的價值所在。外界估測2022年底前需完全明朗，惟銀行端一再宣稱，所有客戶的相關權益不會受到影響。

Citi Prestige信用卡為收取年費的黑卡級品項，花旗銀行亦作為搭配高資產客戶的消費使用，因此花旗會在跨年度時，檢視合作廠商及其合作契約，對於花旗端，希望能持續升級客戶權益，讓卡友體驗與眾不同的極致禮遇。

2022年全新尊榮禮遇清單，花旗銀行趁著春節來臨之前，與廠商簽約完成，共有國內58家餐廳、42家飯店，相較去年大幅增加20家餐飲及飯店品牌，擴大Prestige卡友肯定的旅遊策略「Staycation」適用對象。

花旗銀行表示，2022年度新增的住宿優惠，包括馥蘭朵烏來渡假酒店、台東桂田喜來登酒店、高雄漢來大飯店等頂級國內渡假飯店，國內頂級饗宴部份，同時新增微風信義47樓景觀海鮮餐廳Sea to Sky，以及持續提供廣受喜愛的微風南山47樓Smith & Wollensky頂級牛排餐廳、連續4年獲得米其林餐盤Chou Chou等國內精選餐廳。

該行表示，疫情期間Citi Prestige信用卡客戶同時可將一年8次機場接/送服務，兌換為漫步台灣方案，轉作國內旅遊，享受尊榮私人包車禮遇、台鐵或高鐵票等，結合頂級飯店住宿優惠。

此外，2022年Citi Prestige信用卡為消費回饋紅利制度，海內外單筆消費每新台幣30元即可享受6點紅利回饋，平均15元可累積一哩程。花旗信用卡部門指出，客戶可透過現在的國旅消費，快速累積紅利回饋，享受多元兌換服務，包括帳單折抵、消費折抵或是兌換航空哩程，以兌換未來出國所需的機票。