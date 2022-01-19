亞太電信表示，今年受疫情影響，在家時間增多，帶動OTT收視熱潮，Gt TV自去年下半年陸續推出TV版、Web版隨選隨看，大電視、平板、手機、電腦等跨螢幕裝置支援更為全面，加上眾多精彩豐富影視內容加持下，與前年相較，Gt TV累積總觀看人次成長109％、總觀看時數更大幅飆漲125％。農曆新年長假即將到來，亞太電信宣布推出Gt TV新春限時優惠方案，首月39元，第二個月起149元，可享電視館、隨選館雙館看到飽。

另外，「電視館」年繳999元（原價2388元），等於一天不用3元，即可觀看近140台電視頻道、演唱會、院線強片、知名戲劇等精彩豐富影視內容，加入訂閱可免費喝咖啡，並有機會抽中最新10.2吋iPad Wi-Fi機型64GB。

亞太電信即日起至3月31日祭出新春限定雙重送，Gt TV訂閱用戶觀看任一節目內容，即有機會抽中全新10.2吋iPad Wi-Fi機型64GB；Gt TV新訂閱/續約用戶下載Gt TV APP，並前往活動網頁登錄姓名及手機門號，可獲得一杯全家美式咖啡（中），每月限量500名。

Gt TV新春期間強檔影視內容包括《天坑》、《偷天俠盜團》、《羊懼》、《血客聯盟》、《狼的孩子雨和雪》等院線強片，博斯運動台《2022年澳洲網球公開賽》、台視《超級巨星紅白藝能大賞》等熱門體育賽事與綜藝節目。