隨著全球經濟復甦，產業持續擴產有助於銀行放款增加，有助銀行業獲利，傳產股則因全球景氣持續復甦，將推動傳產項目出口續強。投信法人指出，在基本面加持下，除了電子之外，也建議配置金融及傳產相關基金，掌握類股輪動下的2022年台股行情。

兆豐投信台股投資團隊指出，2021年台灣經濟成長年增率可望接近6％，將是2011年來最快增長幅度，目前台灣疫苗完整施打率已突破6成，疫情對經濟影響逐步淡化，加上全球景氣復甦推升消費大國歐洲及美國對終端產品需求，使傳產項目出口續增，即便基期較高，各主要機構預估明年GDP增長有機會高於3.45％，仍可維持穩健增長，在基本面加持下，2022年台股表現仍可期待。

此外，台商資金回流預期將在2022～2023年陸續投入生產，企業資本支出將大幅擴增，使中小企業放款將成為明年銀行業獲利成長動力來源，傳統產業受惠消費大國如美國及歐洲經濟復甦，庫存回補的需求強勁，使台廠供應鏈訂單延續強勁增長，有利上市企業獲利延續，建議除了電子外，也部分配置金融及傳產類股相關基金，掌握類股輪動下的台股行情。