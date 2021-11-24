關於媒體詢問美國國務院公布台灣將參加由美國總統拜登主持的「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議相關議題，總統府發言人張惇涵今表示，總統府感謝美國總統拜登及美國政府邀請台灣參加「民主峰會」，行政院唐鳳政委及駐美代表蕭美琴將代表我國政府與會。

張惇涵表示，從11月15日台美舉行的第三屆「印太民主治理諮商」會議，到昨天甫結束的第二屆「台美經濟繁榮對話」（EPPD），乃至即將在12月所舉行的「民主峰會」，台美雙方在各項領域的深化合作與交流，都再次展現近年台美之間「真朋友、真進展」的堅實夥伴關係。而唐鳳政委及蕭美琴代表，也將在會中與世界各國分享台灣透過科技及數位民主強化政府治理，並傳達台灣捍衛民主的堅定信念。

張惇涵並強調，透過此次的「民主峰會」，台灣將與世界各國分享台灣成功的民主故事。台灣也會堅定與理念相近國家攜手合作，共同守護自由、民主、人權等普世價值，共同維護區域和平穩定與繁榮發展，並持續為國際社會貢獻良善力量。