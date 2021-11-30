貝里斯的國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）應邀來台訪問，於今（30）日清晨5時14分抵達桃園國際機場，此行將參加在台北舉行的「2021年開放國會論壇」。（陳麒全攝）

貝里斯的國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）應邀來台訪問，於今（30）日清晨5時14分抵達桃園國際機場，此行將參加在台北舉行的「2021年開放國會論壇」。（陳麒全攝）

貝里斯的國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）應邀來台訪問，於今（30）日清晨5時14分抵達桃園國際機場，此行將參加在台北舉行的「2021年開放國會論壇」。（陳麒全攝）

中華民國邦交國貝里斯的國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）應邀來台訪問，於今（30）日清晨5時14分抵達桃園國際機場，此行將參加在台北舉行的「2021年開放國會論壇」。

伍姿搭乘長榮航空BR25航班自美國西雅圖啟航，於今日清晨5時14分抵達桃園機場，飛機落地後滑行至B9登機門停靠，伍姿一行人由桃機工作人員安排由國賓室禮遇入境。

在11月3日歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團抵台時，外交部禁止機場駐場媒體進入國賓室，只能在入境長廊靠近電梯口處拍攝訪問團通過畫面，今日外賓來訪再度將媒體驅逐管制於入境長廊門外。但稍後伍姿一行人步行經過媒體前，卻被接機人員安排站立在管制紅龍線前，向媒體鏡頭揮手打招呼，這種限制媒體採訪的做法令人不解。

伍姿此次受邀訪台期間預計將出席12月2日、3日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」，並在該論壇開幕發表演說。也將安排晉見蔡英文總統、會晤立法院長游錫堃，以及分別接受立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮及次長田中光款宴，並將參訪立法院、故宮博物院等文經設施。