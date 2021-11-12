香港男星謝霆鋒從小因為「星二代」的身分，一舉一動都被放大檢視，踏入演藝圈後也沒讓父母丟臉，能唱又會演，也得到多項大獎肯定，近年則是積極投資餐飲事業，也創下好成績；謝霆鋒和張柏芝離婚後就和王菲舊情復燃，他也給大眾居家好男人形象，近日他挑戰「空中搖呼拉圈」，41歲的他腰力太誇張，網友一看忍不住歪樓「王菲很幸福」。

謝霆鋒近年經營餐飲事業外，也經常現身料理節目，大展好廚藝，雖然時不時就有機會吃美食，但他對自我身材管理還是還嚴格，有空就會跑健身房；昨（11）日他在抖音上分享一段影片，因為他不久前看到有人在做「空中搖呼拉圈」，害他也想試試看。

謝霆鋒超強腰力，讓網友看傻。(圖/ 摘自微博)

謝霆鋒表示，連健身教練都說這個動作很難，他才會萌生「咱們試試」的念頭；畫面中他穿著一套黑色運動裝，用雙腳卡在健身器材，撐起膝蓋以上的身軀，接著還搖起呼拉圈，看起來非常輕鬆，過程中還把手機拿出來瀏覽，核心能力十分驚人。

影片曝光後，馬上被網友瘋傳，眾人都被41歲謝霆鋒的超誇張體能驚呆，紛紛表示「以為是在變魔術，看起來豪不費力」、「這男人怎麼可以這麼優秀」、「年紀不是問題，看來王菲很幸福」、「我是男的，連撐起來就夠累，還能搖呼拉圈太扯」。後來也有醫師跳出來呼籲，這動作有危險性，民眾不要隨意嘗試模仿。