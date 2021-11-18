馮寶寶擁有超強的喜劇功力。（華映提供）

港片《殺出個黃昏》由香港影帝林家棟監製及編劇，新銳導演高子彬執導，集合香港2大經典演員謝賢與馮寶寶，再加上實力派的林雪和新人鍾雪瑩共同演出。以幽默黑色的手法呈現目前嚴重的老人問題，林家棟表示一看到劇本，就覺得謝賢的神秘感是扮演老殺手的不二人選，而馮寶寶演喜劇功力非常厲害，他們更是從粵劇時代開始香港最經典的代表性演員，所以力邀2人一起合作，讓電影充滿話題。

故事聚焦在曾經叱吒風雲的殺手，但面臨時代轉變，不得不退隱，低調生活在一般日常之中，直到一個獨特的機會出現，讓他們突破殺手的年齡限制，開創事業第二春。林家棟表示自己從12歲起就開始打工，在茶餐廳工作時就覺得很多老人家被家人忽視，到電視台演戲時，也覺得很多老演員都不受重視，也深感獨居長者面臨的種種問題，讓他開始構思一部以老人為主的電影，希望藉由電影呈現出長者問題，讓觀眾甚至政府機關能更加關心老人的社會議題。

林家棟在客串電影《掃毒2》時，再度遇到長期和香港鬼才導演邱禮濤合作的副導演高子彬，林家棟問他有沒有適合的劇本可以合作，高子彬帶著劇本赴約，沒想到林家棟先讓他看了《殺出個黃昏》的劇本，他立刻覺得有興趣挑戰這個題材，高子彬說：「現在香港很多導演在拍攝社會議題的作品，《殺出個黃昏》也是，但用了黑色手法很幽默的傳達出想要表達的訊息，我覺得電影是娛樂，要可以帶出內容也要娛樂大眾，我希望可以平衡2種需求。」

片中描述過去殺手重振過往威風，開創事業第二春，林家棟和導演都表示已經84歲的謝賢是他心中男主角最佳人選，「整個娛樂圈，能駕馭神秘感的殺手，非四哥（謝賢）莫屬了，因為他總是戴著墨鏡，和觀眾有種距離感，完全符合角色。而寶寶姊的喜劇功力非常厲害，2人的組合對老一輩的觀眾是回憶，對年輕觀眾則是很有鮮新感。」但謝賢近年多半以客串現身大銀幕，林家棟還特別為他做市調，問年輕人是否知道謝賢是誰？他們都回得很快說：「知道，謝霆鋒的爸爸啊！」該片將於12月3日在台上映。