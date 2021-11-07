竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華昨(7日)晚熱鬧登場，演唱卡司包括蕭秉治、張涵雅、黑旋風、荒山亮、安苡葳、鼓鼓、玖壹壹，吸引許多民眾到場擠滿新月沙灘。

玖壹壹壓軸登場，替竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華劃下圓滿句點。（中視提供）

已是第3次來到新月沙灘演唱的鼓鼓，提到上次演出曾碰到以前玩獨立樂團的「芭樂籽」，今年則是遇到MP魔幻力量的前團員蕭秉治，除了與他有一首合唱之外，鼓鼓自己則一連帶來四首好歌，先是2首抒情歌《為愛而愛》、《簽收我的心》，台下的粉絲也都跟著他一起大聲唱，緊接又是兩首動感舞曲，又唱又跳誠意十足，更把現場氣氛炒熱到最高點。

竹北市長何淦銘穿著海灘褲到場同樂。（中視提供）

他也透露最近在寫新專輯的歌，打算再多寫一些情歌類的作品，「疫情讓大家感受很多，我也一樣，也讓自己過著跟每個人一樣的生活步調。」像是等疫苗、登記五倍券等，想要感受疫情帶給大家的一切，「好與不好，而有不好的也一定會有溫暖，所以我希望我下張作品是能充滿愛與能量，能帶給大家一些安慰。」鼓鼓將在明年5月7日於高雄流行音樂中心舉辦第2場個人大型演唱會，演藝工作行程滿滿。

當天，竹北市長何淦銘也穿著海灘褲到場同樂，他提到這場是繼疫情趨緩後北台灣第一場大型歌唱嘉年華活動，另外新月沙灘會持續建設，不僅自行車道會連接南北，日後還會有民宿、餐廳及觀光農場，與在地農、漁業發展結合，讓竹北成為大新竹地區的後花園。竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華的最後壓軸則是玖壹壹登場，每首歌都讓台下民眾尖叫聲不斷，歡樂嗨唱為整場活動劃下圓滿句點。