陳柏霖、劉冠廷同上公視談話節目《36題愛上你》宣傳電影《詭扯》，兩大男神一現身立刻吸引現場觀眾尖叫歡呼，陳柏霖回憶疫情前，每年飛10多個城市工作或旅行，片刻閒不下來，被封「海賊王」；劉冠廷則因帶怪東西趕通告，被助理戲稱「外星人」。

男神陳柏霖、劉冠廷上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

劉冠廷在《植劇場》系列劇作被挖掘後星運大爆發，近年來參演的作品在大小螢幕曝光，也被網友戲稱「冠廷宇宙」，唐綺陽對他說「哪一部電影沒有你，我會覺得那部電影失職了」；愛開玩笑的劉冠廷自己則表示「舉個比較不好的例子，就好像宿便積久了，一次出來」，讓炎亞綸忍不住笑說「這個例子太爛了！」Sandy也回敬冷笑話說「那你青菜最好多吃一點，比較順暢」。

男星陳柏霖（左）和劉冠廷為宣傳電影上談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

劉冠廷有時行為異於常人，連助理都稱他是「外星人」，還為他拍了一支「冠廷趕通告的神祕事件」，爆料他有一回要南下工作，竟然隨身帶了電鍋，劉冠廷解釋其實是想帶電鍋回去給媽媽，但當時完全沒有想到可以用寄的這件事。

而處女座的陳柏霖也不惶多讓，他出門在外還會請助理幫忙準備洗衣粉、冷洗精等用品，原因是不習慣將自己衣服跟別人和在一起送洗，他說「我在外地都自己洗衣服」，如果出門太久「像拍戲我都會準備好，我寧可帶10天的衣服、10件內褲」，滿滿的潔癖也令現場觀眾驚呼，連炎亞綸都說「剛剛走過來最香的就是他」。

愛好挑戰新事物的陳柏霖，在《詭扯》片中不僅搞笑演出，還自告奮勇擔綱音樂總監，陳柏霖解釋說「因為我很喜歡坂本龍一，我很想跟他靠近一點」，原本以為電影配樂是很簡單的事，最後陳柏霖卻說「沒有這回事！因為完全不一樣」。

原來他縱有滿腔創作熱誠，卻沒想到《詭扯》是一部需要多種情境音樂的作品，為了工作得檢視電影情節、編寫音樂，看片次數多到數不清，他笑稱「這是我看過最多次的電影」。最後他與三個朋友通力完成配樂，他說「多看、多讀演員的細節，就會變出來那些音符」，他也呼籲觀眾「去看電影的時候，也可以欣賞一下音樂」。

除了演員工作外，陳柏霖也積極投入副業，開電影公司，發展不同的人生與事業。Sandy問他「會覺得演員工作無聊？」，他則認為副業經營雖然累，但「還沒有演過這些角色，所以在現實生活中也演一把」，他形容「其實在作配樂時，我也像在演戲」，他認為在這些工作間切換「我也成為一個角色，而我自己還想演繹更多可能性、作更多的事」。以上訪談將於明（14日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在晚10點跟播上架。