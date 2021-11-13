香港影帝黃秋生日前受邀上方念華主持的《TVBS看板人物》，直率發言的黃秋生，讓專訪經驗十足的方念華坦言：「剛開始錄影的時候，確實有點挫折，因為不管丟什麼球去，秋生大哥總是習慣先來一個反拍。不過後來我就發現，那是因為秋生大哥知道如何打好一場球！」

黃秋生首次參演台劇《四樓的天堂》，飾演很懂讀人心的推拿師，現場秀一手替方念華按摩，頻頻對方念華說：「放鬆，你要完全信任我！」並且邊按邊說：「妳是保護機制很強的人，也不容易信任別人。」讓方念華說：「好像在看心理醫師喔！」

黃秋生現場露一手推拿技術，替主持人方念華按摩。（TVBS提供）

雖然黃秋生把推拿師一角演的絲絲入扣，不過他卻說自己怕被按摩，甚至會跟推拿師嗆聲：「要是去按摩，他說你這裡太緊、要放鬆，我就會告訴他，要是我自己可以放鬆，我就不用來找你了。」

《TVBS看板人物》主持人方念華與黃秋生合影。（TVBS提供）

方念華提到，跟他對戲的金馬影后謝盈萱就說：「他（黃秋生）說演員要成熟，同時要有孩子氣。他確實是不管上戲下戲都充滿好奇，又能夠穩重的特質。」黃秋生聽完這段話，立刻大笑：「她(謝盈萱)是危險人物！她非常瞭解我！」

黃秋生曾表態考慮入籍台灣，他說目前是看哪邊有工作就待在哪裡。在台灣錄製美食實境節目的他，其實早在10幾年前就在台北與朋友開了餐酒館，採訪團隊特別到餐酒館拍攝，黃秋生親自下廚煎牛排，講評美食頭頭是道。而今年將會是他首次在台灣參與跨年演出，預計12月31日會前往台中開唱，至於演唱曲目，他則是保密，希望大家到現場支持。相關內容，請鎖定明（14日）晚11點TVBS 56《TVBS看板人物》。