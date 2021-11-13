周大觀文教基金會永續推動「讓台灣的愛感動世界」，並提倡「天生我材必有用」，由周大觀文教基金會及Hi-Q合辦的「愛無疆界聯展」13日落幕，義賣所得將全數轉交不丹腦麻木雕達人佩瑪．策林與大陸無臂書法達人郭乙博。

佩瑪．策林與郭乙博皆為周大觀文教基金會主辦遴選出，2020年全球熱愛生命獎章得主，佩瑪•策林6歲被診斷出罹患腦性麻痺，遭到親生父母遺棄，18歲時因緣際會被現任不丹太后、當時的王妃佩瑪．佩姆．旺楚克收養並資助受教育。他在藝術學校學習雕刻和繪畫，藉由腳趾頭夾著一把鑿子、錘子，讓木頭化為藝術品。曾受邀到印度、大陸、香港展示作品，已是成名的藝術家，而他累積全部積蓄，為當年拋棄他的父母建造一棟房子。

大陸的無臂書法達人郭乙博原是在飯店工作，2003年因瓦斯氣爆，全身76％燒傷，為存活截去雙臂，不但毀了廚師夢，還歷經生死14次手術，欠下新台幣2百多萬元醫藥費。他在妻子方秀芳不離不棄照顧下，從臨摹東漢隸書奇葩的曹全碑貼中，浴火重生，書法讓他重新找回了希望，且他用堅持守希望，用回饋助弱勢。

Hi-Q董事長張永聲、總經理陳樹人、大金空調策略長張岳龍、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等，見證了聯展的成功落幕。兩位生命獎章得主的作品都售出10件以上。