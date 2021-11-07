蔡英文總統親赴新竹市參加公投宣講，向民眾把民進黨的立場說清楚、講明白，希望民眾能投下4個不同意。蔡英文認為1218公投只有國家為來前途，沒有誰贏誰輸的問題，4個公投選項攸關台灣能源轉型、供電穩定、經貿局勢以及民政發展政策方向，希望台灣別再內耗，讓台灣白白錯失走向國際的機會。

民進黨新竹場公投宣講蔡英文壓軸出場，她讚揚新竹市是防疫模範生，人民臉上也洋溢笑容，因為新竹的改變大家都深深感覺到，城市記憶被喚醒、願景被看到，就是城市的光榮感，且新竹是個年輕的城市，包括生育、學歷以及所得都是全台最高。

接著蔡英文話鋒一轉，提到全球在疫情衝擊下，經濟衰退，但台灣的半導體產業、護國神山在新竹，台灣經濟穩健成長、一枝獨秀，世界趨勢變化時，台灣要搶得先機，穩住竹科、穩住台灣經濟，就必須要做好兩件事，包括能源轉型，要穩定不能停擺。第二是電力供應充足，不能造成電力缺口。

蔡英文解釋，世界與企業都在討論能源轉型，台灣很多企業已超前部署，能源轉型不只民間，她執政後也開始用天然氣取代燃煤、離岸風電、太陽光電都在逐步發展，讓許多外商看好台灣來台投資，包括亞馬遜、微軟、谷歌以及臉書，外商知道台灣投入再生能源認真，決不走回頭路。

不過，蔡英文也表示，此時此刻有股力量在拖住台灣在能源轉型的衝刺，若重啟核四，將會讓能源轉型腳步停下，核四從1999年蓋到現在20多年，花了3000億從來沒有替台灣發過一度電。且核四的設計過時、設備停產，零件拆東牆補西牆，安全性令人擔憂，甚至核四廠所在位置屬危險地震帶，周圍是人口密集的雙北，加上全台沒有縣市收核廢料，問題解決不了，請大家一定要深思。

為了朝區域電力均衡發展，三接確實是重要的供電穩定計畫，當初國民黨原始計畫並未考慮生態，如今政府已向外推，為了保護藻礁，是雙贏方案，讓電力穩定、電網健全，也可改善南部空汙問題以及送電運輸的耗損。

此外，蔡英文表示，馬英九總統執政時開放美牛，多年來美牛受台灣人歡迎，甚至新竹的美式大賣場周末常塞車，應該也有很多人願意購買美牛，是因為大家相信政府會認真檢驗把關，讓美牛符合食安標準，所以同樣也會認真把關美豬。美豬攸關台灣貿易自由化，政府有責任把關食安，請大家相信政府。

3年前公投綁大選，開票開到半夜，蔡英文說，很多民眾為了領票排好久，大家應該記憶猶新，此次公投跟大選分開，就是希望選務單純，讓公共政策選擇理性、周延，希望公投綁大選這張票，大家能蓋下不同意。