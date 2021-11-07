林隆璇是全方位音樂製作人更是資深作曲家，獨特清新的創作風格，加上書卷氣脫俗外表，在歌壇樹立「情歌王子」鮮明形象。林隆璇1992年成功打造〈流言〉並與香港歌手周慧敏合唱，一舉為周慧敏打開台灣市場，成為繼林憶蓮後稱雄台灣的香港女歌星，回想這首歌鋒迴路轉的誕生過程、5分鐘譜曲猶如神助，林隆璇至今記憶猶新。

當年合作前，林隆璇看到周慧敏的照片，以為對方是花瓶、拒絕合作，直到旁人故意放了一首周慧敏唱的廣東歌，歌唱實力才讓林隆璇點頭寫歌；這段佳話過去廣為流傳，但不為人知的是，〈流言〉這首歌其實差點流產。原來林隆璇當時答應寫歌卻遲遲沒有靈感，幾個月過後，某天他準備飛往新加坡工作，但歌還沒寫出來，「那天車子準備來接我去機場，我心想剩10分鐘應該寫不出來了，反正車子還沒來，我就坐在鋼琴前看有沒有靈感」，沒想到一坐下猶如神助般，腦中立刻浮出旋律，「大概只花了5分鐘就寫完整首曲子」。

林隆璇曾以為周慧敏是花瓶，聽了周慧敏唱的廣東歌才認同她實力。（圖/中時資料照）

於是他趕緊再花5分鐘把簡譜填好，用傳真機把譜傳給製作人，「簡譜上只寫了KEY跟和弦，連歌詞也沒有就傳真過去，我也不曉得他有沒有收到，還來不及確認我就飛走了」。三周後林隆璇返台，公司派車去接機，宣傳告訴他這首歌已經錄好，「我好奇問『錄好了』是什麼意思，原來我傳真過去後他們馬上編曲、填詞，連周慧敏都唱好了，就等著我去唱，真的太神奇了」，於是隔天他就進錄音室完成這首歌。

回想這段將近30年前的往事，林隆璇感覺創作彷彿緣份，「如果我當時行李還沒整理好，或接機的車子提早到，又或是我另外接了別的電話，也許當年就不會有這首歌了」。後來周慧敏的經紀人再度邀歌合作，卻被林隆璇拒絕，「一方面是我自認可能沒辦法寫出一首歌可以超越〈流言〉 ，另一方面也希望這首歌成為我們經典」。

李聖傑2006年發行男男對唱神曲〈你那麼愛他〉，歌唱事業再造巔峰，詞曲創作並合唱的林隆璇，回想這首歌的詞曲，當年也是花5分鐘譜曲、5分鐘填詞完成，「但我對自己寫的歌詞比較沒把握，總覺得沒有寫得很好」，於是林隆璇另外找人填詞，李聖傑知道這件事很不高興、一度「拒唱」。

原來李聖傑堅持用林隆璇填的詞，落狠話如果不用原詞就不唱了，於是唱片公司趕緊找來林隆璇開會，決定用原本的歌詞，林隆璇笑說：「大家都喜歡只有我沒信心，幸好歌推出後市場接受度高，歌詞裡的兄弟情意外讓所有男生產生共鳴，後來很多人在KTV合唱，我心想『哇塞，還好當時沒換』。」