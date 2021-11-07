民進黨「四個不同意台灣更有力」公投說明會今（7日）下午4時許，在新北市中和區中和市民活動中心登場。（葉書宏攝）

民進黨「四個不同意台灣更有力」公投說明會今（7日）下午4時許，在新北市中和區中和市民活動中心登場，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等親臨現場發表演講，現場湧入上千人將現場擠得水泄不通，蘇呼籲，一定要出來投票、一定要4個不同意，讓台灣更有力。

民進黨「四個不同意台灣更有力」公投說明會今（7日）下午4時許，在新北市中和區中和市民活動中心登場。（葉書宏攝）

蘇貞昌表示，上任以來，政府將非洲豬瘟疫情阻絕於國境之外，阻絕新冠肺炎防疫有成，在主要國家確診數上千、上萬的同時，台灣今日本土新增0例；此外，蔡政府近3年連年歲計剩餘、經濟逆勢成長創11年新高，明年不僅基本工資調漲，軍公教調薪幅度也達到25年來新高。

民進黨「四個不同意台灣更有力」公投說明會今（7日）下午4時許，在新北市中和區中和市民活動中心登場。（葉書宏攝）

蘇貞昌表示，當時國民黨為反對美豬，甚至在國會殿堂糟蹋豬隻內臟，核四15年浪費3000億，又建在地震帶上，核安難以保障，在台灣建造電塔並不容易，每一度電都應珍惜。

民進黨「四個不同意台灣更有力」公投說明會今（7日）下午4時許，在新北市中和區中和市民活動中心登場。（葉書宏攝）

蘇貞昌指出，為了讓台灣能夠在發電時避免空汙，因此規畫建設第三接氣站，如今的三接設計已經大幅減少面積、完全避開藻礁。倘若移至台北港，不僅會影響更多藻礁，更會經過人口密集區，影響更多民眾生活。

蘇貞昌進一步提到，萊克多巴胺牛肉自國民黨時期開放已經9年，至今一年進口高達6噸，AIT處長都表示自己與孩子們在美國吃豬肉也都平安無事，顯然含萊克多巴胺豬肉不似國民黨所抹黑的那樣有問題。台灣不能自外於國際社會，若要加入國際貿易組織，台灣必須按照國際標準開放公平貿易。

另外，蘇貞昌提到公投若綁大選，2018年邊投票邊開票、投到半夜兩點的狀況又會再次出現。蘇貞昌呼籲在場民眾，一定要出來投票、一定要4個不同意，讓台灣更有力。

鄭文燦表示，朱立倫、侯友宜前後兩位市長擔任市長時均反對核四商轉。然而現在卻又推動核四重啟公投，國民黨前後不一，新北市現在已經有兩個核電廠了，新北市不有第3個核電廠。

江永昌指出，核能並不是現在能源轉型的項目，何況核四建築在地震帶上，並且因為旁邊有活火山，始終不敢啟動商轉，朱立倫當市長時便主張，沒有核安就不能對商轉，大家在核四一案上投下不同意。

江永昌也說，深澳火力發電廠已經在立法院被擋下了，三接就是替代方案。如果公投拒絕三接，那勢必影響台灣能源轉型，而現在的三接方案已經是環保跟能源兩全其美的方案了。