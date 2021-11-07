曾在今年6月要求台灣年輕人勇敢當高端第三期白老鼠的台獨大老蔡丁貴，昨（6）日在臉書抱怨訂不到防疫旅館，回不了台灣，更質疑被列入「另類黑名單」，讓他有家歸不得。對此，「宅神」朱學恒酸說，「這就是危急時不惜讓你一戰的台派嘴臉」。

蔡丁貴在臉書表示，自己預定明年初回到台灣的家，照規定入境的台灣人也都要進住防疫旅館兩周，但上網要預約防疫旅館卻都客滿，且沒有防疫旅館竟然不能登機，他質疑「這不是另類的黑名單嗎？」不曉得衛福部的官僚們，知道民眾要回家的這個困擾嗎？

蔡丁貴也提到，自己在新北市的公寓是空房，只是兩個老人家要回家，把自己的公寓當作防疫隔離的住宿地方不是很理想嗎？既不必花防疫旅館的費用，也沒有訂不到防疫旅館的困擾；他也說，防疫旅館會比自己的公寓更符合防疫隔離的標準嗎？完全沒有調整的彈性嗎？並詢問有沒有人可以幫忙，也問道「不知道可以不可以睡在機場？聽說不准登機。看起來好像回不了家了！」

對此，網友在蔡丁貴PO文下方留言表示，「不要當巨嬰，這是現在大家的共識，最好防疫方式」、「不會溜出門嗎」、「太傲嬌了吧！所有的人都是這樣，為什麼要為了你開特例」。另有人提到，之前有人不守規矩溜出門，所以不給居家防疫；也有網友反映自己家人同樣訂不到防疫旅館，今年沒法回台灣過年。

「宅神」朱學恒也關注到此事，他今（7）日在臉書分享相關新聞報導，發文開酸「這就是危急時不惜讓你一戰的台派嘴臉。叫人打高端，自己打BNT；叫人戰至最後一兵一卒，自己躲到美國去」。

「宅神」朱學恒對於蔡丁貴訂不到防疫旅館一事表達看法。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

旅美學者翁達瑞也在臉書分享自己的經驗，表示確認第三劑疫苗的施打日期後，也著手安排寒假的返台行程，並坦言，這是很折騰人的過程，且多數人會輕易把矛頭指向衛福部的規定。不過他認為，「要回家可以，但不要為難衛福部的官員」；而防疫與鬆綁不可能兩全其美。