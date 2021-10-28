年底即將舉行4項公投，針對其中一項核四是否重啟，國民黨朱立倫持贊成意見，遭民進黨發言人顏若芳回擊，質疑朱的態度與新北市長侯友宜不一致。對此，侯友宜今表示，他在新北市11年一直跟中央協調，希望能夠解決核廢料，將它移到其他地方，不要讓它變成一個終極的處置場，解決新北市的核廢料才是當務之急，中央也要勇於承擔，不可以逃避責任。

侯友宜說，新北市當時有3座核電廠，隨著所有的政策不斷地往前推進，到目前為止對新北市民來說，最關心的就是核廢料的問題，11年來沒有人願意面對、沒有人願意解決，既然沒有辦法解決核廢料就沒有資格來用核電，尤其核能的安全也是新北市最關心的，所以有核安才有核電，面對未來的公投他尊重，但是期待大家用積極面對的態度，中央地方一起來解決新北市的核廢料，這才是當務之急。

至於核廢料要放在哪個縣市，其餘14個國民黨執政的縣市是否願意承擔；侯友宜回應，核廢料是中央執政的政府要勇於承擔的，不可以逃避責任，不然一年拖一年，到最後受傷害的永遠是新北市，永遠是核電廠周邊的民眾，今天要使用核電，一定要先想到未來的問題，一定要可以克服跟解決，所以他更期待中央先把這個問題釐清楚，然後去面對解決核廢料，這樣才是有為的政府。