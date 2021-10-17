台東27歲康姓男子家暴企圖引爆瓦斯罐不成後，竟酒後駕車上路，遇警盤查後竟在台東市街頭狂飆，連撞3車仍持續危險行駛，警方追捕到案，發現他酒測值超標，全案依公共危險、肇事逃逸、違反家庭暴力防治法等罪嫌移送偵辦。

台東警察分局表示，寶桑派出所於10月15日夜間22時40分許，接獲26歲王姓女子報案，與丈夫康姓男子兩人在家中大吵一架，康男企圖在家中燃燒瓦斯罐不成後，又酒後駕駛自小客車外出，王女情急下報警請求協助。

台東27歲康姓男子酒駕街頭狂飆，波及路邊車輛。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分局員警獲報，隨即於市區加強巡邏查緝，在中正路段發現康男車輛停在路旁，正準備下車盤查，康男見警不服稽查，突然駕車逃離，並一度逆向行駛。

台東分局立即通報各所線上警力加強攔查取締。康男駕車逃逸後，在寶桑路段巷弄與自小客車發生交通事故，波及3部自小客車竟未下車，隨即肇事逃逸。經分局全力搜尋，在16日凌晨1時50分，在四維與精誠路附近，將康嫌逮捕到案，酒測值達0.48mg／l，全案依公共危險、肇事逃逸、違反家庭暴力防治法等罪嫌移送偵辦。

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