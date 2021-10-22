去加油站加油意外撞見未婚妻出軌，男子當著同事的面留下男兒淚！馬來西亞一名年輕男子搭同事的便車去上班，途中去加油站加油，卻目睹未婚妻上了別的男人的車，年輕男當場呆掉，不久後開始忍不住流下眼淚，同事還頻頻輕拍他肩膀安慰，影片被放上抖音，引發網友熱議。

據馬來西亞《中國報》報導，近日一段抖音影片引發討論，一名年輕男子坐在副駕座上，車子則是在加油站內，男子目睹未婚妻坐上陌生男人的車子，震驚到呆坐了一段時間，接著就難忍心酸開始流淚，一旁同事輕拍他肩膀安慰。

不少網友對年輕男的遭遇感到同情，認為「直擊」未婚妻不忠的場景，打擊真的很大，也有人認為這可能是天意，就是要男子發現未婚妻真面目。

不過也有人認為男子想太多了吧，未婚妻也可能只是跟男性友人碰面，不代表出軌；男子可以搭同事便車，未婚妻也可能搭同事便車，勸男子不應在沒搞清楚真相前，妄下定論。也有網友稱男子可能是看到對方男子長得比自己帥又有名車，自卑心作祟，所以才那麼激動。