影》台中玩命關頭？高速狂切2車道 狠撞橋墩瞬間爆超大火球（來源：記者爆料網））

台中清水西濱橋下自撞車禍，小客車車底朝天零件四散。（記者爆料網）

清水區西濱橋下今天晚上發生自撞事件，致車上6人受傷事件。（台中市消防局提供）

台中市清水區西濱橋下，今天晚上發生一起嚴重自撞車禍，一部小客車擠了6名工人，疑車速過快加上超載，失控自撞分隔島，20歲駕駛右大腿骨折受困車中，其餘5人自行爬出脫困，有擦挫傷等傷勢。而一段行車紀錄影像曝光，可發現該輛小客車高速從最外側連切2個車道到最內側，疑似操控不當出現搖晃，接著猛烈撞上橋墩，瞬間爆出一團超大火球，影像十分駭人。

這起車禍發生在晚間6時30分左右，《記者爆料網》分享一段行車紀錄器影像，只見這輛超載的黑色小客車，高速從外側車道連切2車道到內側車道時，車輛開始失控搖擺，接著就猛烈撞上分隔島，瞬間爆出一團超大火球，車底朝天翻覆於車道上，零件四散噴飛，可見撞擊力道之強。

調查指出，這部黑色小客車由20歲吳男駕駛，車上除了他之外，還超載擠了5名同為鷹架粗工的同事，1車6人從市區下班後要回梧棲，沿港埠路4段外側車道北往南時，失控自撞翻覆。

駕駛吳男受困車內，其餘5人自行爬出脫困，消防人員抵達後破壞車體協助脫困，緊急送醫救治，童綜合醫院指出，20歲吳男左頭皮撕裂傷，右大腿骨折，住院治療中；另5人包括19歲陳男四肢鈍傷、17歲全男右胸與腹部鈍傷、23歲張男左腿與前額擦挫傷、15歲蘇男右上臂鈍傷、25歲毛男左臉與雙手臂擦挫傷，檢查後均留院觀察。

清水警分局指出，吳男酒測值為零，目前依規定製作交通事故相關資料，釐清肇事原因。同時呼籲駕駛人駕車應依規定限速行駛，保持保安距離及注意車前狀況，以維護用路人生命財產安全。