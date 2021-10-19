國道1號北上288.9公里處新營路段，今天下午發生翻車事故，共2輛車受影響，其中1輛在內線翻覆。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

這起車禍造成2人受傷，救護車到達時1名駕駛已無生命跡象（OHCA），救護員持續施予CPR搶救送醫。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

國道1號北上新營路段，今天下午發生1輛逆向自小客車翻覆事故，國道警方初步調查，涉嫌肇事的年約50歲何男從國道1號281公里處逆向往南行駛於內側車道，在288.9公里處撞上廖男駕駛的自小客車，何男因車輛翻覆受困車內，救護車到達時已無生命跡象（OHCA），經搶救無效死亡。

南市消防局下午4點27分接獲國道車禍事故報案，派遣下營、官田、麻豆消防分隊前往救援，抵達現場發現為2車相撞車禍，其中1輛翻覆的自小客車駕駛當場已無生命跡象，救護員立即將患者脫困，送往柳營奇美醫院急救，但仍搶救不治死亡。

國道警方調查，今天下午4點16分，何男從國道1號北上281公里處逆向往南行駛於內側車道，4點23分在288.9公里處與順向行駛內側的廖男對撞，廖男受到輕傷、意識清醒，也被送往柳營奇美醫院救治。另，這起事故還造成2車受波及，所幸僅車損，無人受傷。