前總統陳水扁女婿趙建銘的父親趙玉柱，已被台南地檢署通知明天報到執行。（本報資料照片）

前總統陳水扁的女婿趙建銘，因台開內線交易案被最高法院判刑3年8月確定後，原訂明天報到入監服刑。不料，他突然提前於今天下午4點主動前往台中地檢署報到，並於5點發監執行，讓外界大感意外。至於同案被判刑4年確定的趙父趙玉柱，台南地檢署也已通知他於明天報到，但南檢說，趙玉柱今天並未提前報到。

據查，2005年總統陳水扁女婿的趙建銘，受邀前往台北三井日本料理，與時任台開董事長的蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙將消息告訴其父趙玉柱，並與游世一低買高賣，賺取暴利。

2006年台北地檢署起訴台開案，全案歷經長達15年爭訟，最高法院今年10月14日上訴駁回後，全案終告確定。此案趙建銘判刑3年8月、趙玉柱判刑4年、蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月。

台北地檢署接獲最高法院卷宗後，立即啟動防逃機制，對趙建銘 4人限制出境、出海，經調閱4人的戶籍資料後，發現趙建銘設籍在台中市、現居地則在台南市，趙玉柱則設籍台南，於是分別囑託中檢、南檢同步在明天代為執行趙家父子發監執行。

鑑於南檢、中檢均對趙建銘發出執行通知，原本外界預估，趙建銘因居住台南，為方便家人就近探監，很可能選擇向南檢報到；不料，他竟提前1天到中檢報到，讓人大出意外。