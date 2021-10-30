中廣董事長趙少康小編「住在海編」（右）、台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫（左）。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

基進黨立委陳柏惟23日遭罷免，藍營上下一片歡欣鼓舞，不少藍營政治人物更對現選前承諾，在各地發雞排慶祝。國民黨青年團前團長、現台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫表示，他信守承諾在松山五分埔福德宮發出150片雞排，中廣董事長趙少康小編「住在海編」也來現場支持，讓他相當驚喜並刊出合影。由於這位小編外型實在太出眾，讓大批網友盛讚「超美」，更封為「女神小編」。

田方倫29日在臉書發表《信守承諾》一文，表示自己在罷免陳柏惟投票前曾承諾，只要成功刪Q就要在松山五分埔福德宮前發放 150份雞排，既然說到就要做到，也感謝各方好友來相挺，更要感謝每一個來領鹽酥雞的好朋友，現場他也再發承諾，只要「清林散昶」成功，就再發100份雞排。

田方倫隨文附上與現場支持者的合照，其中一張與趙少康小編「住在海編」的合照，意外吸引網友目光。臉書粉絲專頁「康編碎碎念」也發文刊出這位小編與田的合影，稱讚田信守承諾，這麼有誠信的年輕人，希望大家多多支持；該小編也贈田一枚戰鬥藍胸章當作回禮。

照片刊出後，網友紛紛留言：「這個小編真的美」、「小編好漂亮喔，有明星的氣質」、「康編真的正」、「小編像《以吾之名》的女角」、「小編好可愛」、「住在海編好漂釀」、「這個小編出去會一直被要LINE」、「女神小編」、「戰鬥藍就是要這款年輕人，看上去多賞心悅目充滿朝氣」。