交通部觀光局配合振興五倍券推出面額1000元的國旅券，今（2日）完成最後一次抽籤，有網友表示，家人好不容易中籤國旅券，卻發現當初並未申請加碼券，這樣是否還有救？底下網友也無奈揭殘酷現實，「沒救了」。

交通部為配合政府振興五倍券，推出的國旅券備受民眾喜愛，共計有約240萬名額，每周抽出60萬份，連續4周，今日完成最後一輪的抽籤，由身份證字號末2碼「32」、「02」、「87」、「93」、「82」、「17」的民眾，共60萬227人中籤；中籤者可用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章之業者、國家風景區管理處商家、觀光工廠等4000多家業者。

1名網友在社群平台PTT發文，稱家人幸運抽中國旅券，但在打算兌領時才發現，當初似乎並未申請到加碼券。

原PO回憶，家人當初是去超商申請五倍券，由於自己是用電腦搭配讀卡機申請的，所以有提醒申請加碼券，但超商的流程他不清楚，所以家人最後就沒申請到加碼券，這讓他難過哀嚎，「1000元啊！這樣還有救嗎？」。

貼文一出後，底下網友揭殘酷現實，「沒救」、「沒有，掰」、「發現中獎後才登記一律沒用，因為登記後是從次週開始會抽到你」、「感謝您替政府省錢」、「從你中獎後才想登記就沒救了」、「沒申請那就是沒中啊，標題就錯了」。

實際上，如果是在中籤後才登記，則一概視同未抽中，主要是因為加碼券登記後，於隔周才會生效。根據振興五倍券官網公告，，若欲參加本周加碼券抽籤，需要於10月23日至10月29日期間內完成登記，逾期者即便中籤也無法兌領。