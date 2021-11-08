基隆市長參選人謝國樑今日祭出第三波政見，自先前提出打造基隆科學園區成為內湖科學園區的替代方案後，希望能進一步串接內科與汐科成為「北北基科技廊帶」，加上重整活化六堵工業區、大武崙工業區二期、北台科技園區，成為4大就業基地，目標8年創造8萬個就業機會。

謝國樑針對基隆就業問題提出產業政見，第一箭是在五堵打造基隆科學園區，盼成為「內湖科學園區2.0」，目標吸收內科20％的外溢紅利，以矽谷蘋果（Apple）、思科（Cisco）等科技園區模式，努力爭取千家科技廠商，尤其是企業營運與研發總部能進駐，以內科目前23萬就業人口估算，目標創造5萬個就業機會。

謝國樑指出，在內科逐漸飽和狀況下，新北規畫「大汐止經貿園區」產業核心聚落，成功吸收大量內科的外溢資源，他認為，五堵就在汐止隔壁，就地理位置上可以串接成「北北基科技廊帶」，未來透過基隆捷運的串連，可以實質為內科減壓，同時為基隆創造就業機會與互補效益。

第二支箭是重新規畫六堵科技園區與大武崙工業區，將現有的老舊鐵皮工廠翻新立體化，類似遠雄在汐科的U-Town，預計可提供2萬個工作機會；第三支箭，則是射向北台科技園區。謝國樑表示，透過重新設計規畫，至少可提供1萬個工作機會。

「要改善基隆的困境，新任市長必須要有新的思維。」謝國樑說，基隆的未來不只是串連北北基科技廊帶，還要強化在地能量做為基礎，提升競爭力，注入更多年輕能量，未來優秀人才不用再搭車、轉車到台北上班，不僅有助提升工作效能，也能將人留在家鄉。