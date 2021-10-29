前總統陳水扁女婿趙建銘與父親趙玉柱等人涉台開內線交易案，全案判刑確定。同案被告、前台開董事長蘇德建26日到北檢報到執行，但因身體出現狀況，29日被台北監獄退回北檢，檢察官訊問後，諭知蘇限制出海、出境、住居，責付家屬。

據悉，蘇德建過去就因病況不佳，持續在北榮進行化療，需定期回診。他26日被送北監執行，北監醫師經過3天評估，認定符合《監獄行刑法》拒絕收監的要件，因此於今天退回北檢執行科。

台開內線交易案經過16年訴訟，符合速審法規定，最高法院日前維持更五審判決，分別判趙建銘、趙玉柱3年8月、4年徒刑，蘇德建及寬頻房訊總經理游世一也分別遭判刑3年8月、4年4月。

蘇德建26日赴北檢報到時，準備一份「台開案的真相」新聞稿，以受害者自居，指控司法「初一、十五不一樣」，並向媒體表示，本案只要有人買1張股票，就是被判7年以上，因速審法才獲得減刑，希望社會輿論可以公評，思考司法有沒有改善的空間。