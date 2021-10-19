恐怖片！國1超車道逆向南下狂飆8公里 北上車「神扭」閃過

國道1號北上288.9公里處新營路段，今天下午發生翻車事故，共2輛車受影響，其中1輛在內線翻覆。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

這起車禍造成2人受傷，救護車到達時1名駕駛已無生命跡象（OHCA），救護員持續施予CPR搶救送醫。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

國道1號288.9公里處新營路段，今天（19日）下午發生一起死亡車禍，一輛黑色休旅車竟然在北上路段的內側超車道，逆向狂飆8公里，最後與另一台小客車相撞，休旅車駕駛送醫不治。一段行車紀錄影像曝光，只見當時北上路段車輛不少，前方一輛小轎車突然緊急「扭」進右側車道，接著內側車道赫然出現一輛逆向黑色休旅車，行車紀錄車主也趕緊閃進右側車道，看了讓人冷汗直流。

警方調查，50歲何姓男子下午4時16分從國道1號北上281公里處逆向往南行駛於內側車道，4點23分在288.9公里處與廖男駕駛的自小客車對撞，何男因車輛翻覆受困車內，救護車到達時已無生命跡象（OHCA），送往柳營奇美醫院急救仍不治死亡。廖男受到輕傷、意識清醒，也被送往柳營奇美醫院救治。另，這起事故還造成2車受波及，所幸僅車損，無人受傷。

稍晚有人將一段行車紀錄影像上傳《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》，只見在該車行駛在國道內側車道，前方一輛白色小車突然緊急「扭」進右側車道，接著一輛逆向黑色休旅車就出現在眼前，駕駛也趕進閃進右側，一切都發生在電光火石之間，光用看的就讓人冷汗直流，也佩服順向駕駛靈敏的瞬間反應。

網友也紛紛驚呼：「也太恐怖...」、「這夠誇張…」、「絕命終結站」、「這位逆向駕駛已經去見佛祖了」、「有沒有搞錯 在國道而且還在快車道 太無情了」。