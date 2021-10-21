台中清水西濱橋下恐怖自撞6人傷 轎車車底朝天零件噴飛 20:212021/10/21 中時 陳淑娥 、中時新聞網、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清水區西濱橋下今天晚上發生自撞事件，致車上6人受傷事件。（台中市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清水區西濱橋下今天晚上發生自撞事件，致車上6人受傷事件。（台中市消防局提供） 台中清水西濱橋下自撞車禍，小客車車底朝天零件四散。（記者爆料網） 消防搶救受困民眾。（記者爆料網） 台中市清水區西濱橋下今天晚上發生1車6傷事件，一台小客車晚間6時30分左右，自撞港埠路4段橋墩，1人受困車內，消防人員獲報後協助脫困送醫，另5人則未受困，6人目前送醫救治中，警方正在調查事故原因。 中市第2辦公室暫緩 先建停車場 聯結車台64線自撞護欄車頭扭曲變形 駕駛彈飛分隔島 #西濱 #橋下 #自撞 #1車 #6人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南六甲火燒車 差點波及民宅 19:412021/10/21 社會 每天不到1元 康健人壽e路相挺網路投保傷害險 11:402021/10/21 財經 中興電工承攬雲豹裝甲車案董座遭判刑 公司發重訊澄清無詐欺 13:252021/10/21 財經 國10聯結車翻覆 車上黃豆灑滿兩車道 對向自小客打滑撞護欄 12:452021/10/21 社會 國3南下屏東端2小貨車超載追撞 釀7傷、1人顱內出血 10:322021/10/21 社會 韓國漁船日本海翻覆 2人獲救1人狀態不明6失蹤 13:352021/10/21 國際 首度搭載自研Tensor處理器 Google Pixel 6亮相 台灣預購秒殺 04:102021/10/21 財經要聞 六福線上旅展瞄準國旅 推超狂早鳥優惠 每人每晚只要1250 14:402021/10/21 生活 大陸瀋陽商住樓爆炸3死30多傷 老舊瓦斯管線改造難脫干係 18:472021/10/21 兩岸 東元助攻 加速推電動車馬達 04:102021/10/21 產業特刊 推大新竹觀光品牌 林智堅參訪全球最大古董車復刻王 14:112021/10/21 寶島 社會熱門新聞 別再讓她碰到水！搜救人員高舉劉小妹過溪 溫柔喊：回家了 - 社會 台電工程師訂120杯手搖飲感謝女同事 竟因「害羞」挨告妨害信用 - 社會 筆電大廠互億科技涉美化財報 董座遭檢調搜索約談 - 社會 虎豹潭兄妹1死1失蹤 父拉樹枝生還悲訴：參加3年都沒事 - 社會 新北新莊7旬婦身中14刀倒住處亡 疑遭養子殺害 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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