清水區西濱橋下今天晚上發生自撞事件，致車上6人受傷事件。（台中市消防局提供）

台中清水西濱橋下自撞車禍，小客車車底朝天零件四散。（記者爆料網）

消防搶救受困民眾。（記者爆料網）

台中市清水區西濱橋下今天晚上發生1車6傷事件，一台小客車晚間6時30分左右，自撞港埠路4段橋墩，1人受困車內，消防人員獲報後協助脫困送醫，另5人則未受困，6人目前送醫救治中，警方正在調查事故原因。