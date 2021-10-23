驚悚畫面曝！北市Uber駕駛癲癇發作暴衝 騎士遭撞噴飛

北市信義路五段23日下午發生Uber連撞6輛汽機車的車禍，警方調閱路口監視器畫面及行車紀錄器，意外發生過程首度曝光，幸好沒有造成重大傷亡。
影像中，40歲Uber駕駛在松仁路上停等紅燈時，突然癲癇發作，駕駛疑因此鬆開煞車，令車輛往前撞到前方的機車，首名被撞的騎士甚至騰空飛起，該輛Uber就像保齡球般連撞了5輛機車。
Uber撞擊機車後，失控右轉到信義路五段，再撞上一輛白色自小客車，最後車子卡在人行道上才停了下來，警消獲報趕緊到場救援，將4名傷者送醫治療。
北市信義路五段23日下午發生Uber連撞6輛汽機車的車禍，警方調閱路口監視器畫面及行車紀錄器，意外發生過程首度曝光，幸好沒有造成重大傷亡。
影像中，40歲Uber駕駛在松仁路上停等紅燈時，突然癲癇發作，駕駛疑因此鬆開煞車，令車輛往前撞到前方的機車，首名被撞的騎士甚至騰空飛起，該輛Uber就像保齡球般連撞了5輛機車。
Uber撞擊機車後，失控右轉到信義路五段，再撞上一輛白色自小客車，最後車子卡在人行道上才停了下來，警消獲報趕緊到場救援，將4名傷者送醫治療。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。