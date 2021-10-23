驚悚畫面曝！北市Uber駕駛癲癇發作暴衝 騎士遭撞噴飛

驚悚畫面曝！北市Uber駕駛癲癇發作暴衝 騎士遭撞噴飛

北市信義路五段23日下午發生Uber連撞6輛汽機車的車禍，警方調閱路口監視器畫面及行車紀錄器，意外發生過程首度曝光，幸好沒有造成重大傷亡。

影像中，40歲Uber駕駛在松仁路上停等紅燈時，突然癲癇發作，駕駛疑因此鬆開煞車，令車輛往前撞到前方的機車，首名被撞的騎士甚至騰空飛起，該輛Uber就像保齡球般連撞了5輛機車。

Uber撞擊機車後，失控右轉到信義路五段，再撞上一輛白色自小客車，最後車子卡在人行道上才停了下來，警消獲報趕緊到場救援，將4名傷者送醫治療。