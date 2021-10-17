雲林縣北港鎮糕餅產業興盛，朝天宮商圈中山路是遊客最喜愛的「糕餅一條街」，雲林縣政府每年都會舉辦「北港國際糕餅麻油節」，但今年因疫情影響傳出停辦消息，業者17日表示目前疫情趨緩，希望縣府能依往例協助辦理，幫店家衝買氣。

北港早年為雲林沿海五穀雜糧產地，衍生出眾多糕餅店，目前鎮內有上百家糕餅店，位於朝天宮媽祖廟周邊、廟前中山路的北港商圈就有30餘家糕餅店，可說是「糕餅一條街」，其糕餅價廉物美，是最受遊客歡迎的伴手禮，每年創造上億元產值。

糕餅店業者表示，雲林縣政府每年都會在9、10月舉辦「北港國際糕餅麻油節」，但今年因疫情因素遲遲沒有舉辦，商圈因疫情生意大受影響，端午、中秋連續假期整個商圈冷冷清清，直到國慶連假才逐漸出現人潮，但與往年相比仍相差甚多。

業者認為，目前疫情已趨緩，各地各種活動紛紛開跑，雖然有一些同業會擔心舉辦糕餅麻油節可能增加染疫風險，但大部分同業都希望相關單位能協助辦理，因為每年糕餅麻油節的促銷，都會帶來可觀的業績，可彌補先前的損失。

雲林縣政府建設處處長李俊興指出，北港鎮因朝天宮香火鼎盛，每年吸引超過600萬觀光人次，麻油與糕餅遵循古法製作風味獨特，非常受到消費者歡迎，糕餅麻油節行銷活動連續舉辦10餘年，年年吸引可觀人潮，已成為地方代表性活動之一。

李俊興說，目前建設處已請朝天宮商圈，針對是否舉辦糕餅麻油節進行討論，在不影響防疫的情況下，若商圈決定舉辦，建設處將全力協助。