美式賣場好市多Costco收假日湧現人潮，有網友表示，為了搶一組特價商品，結帳竟排了一個小時，其他網友也紛紛回報，包括新北中和店、桃園南崁店、台中北屯店及高雄大順店都大排長龍，結帳幾乎要從收銀台一路排到生鮮區，甚至因人太多，一度連停車場都封閉。

有網友抱怨，結帳竟然從收銀台一路排到生鮮區。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

國慶連假最後一天，連好市多都塞爆，有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，為了買一組維他命，結果排了一個小時才結帳，直呼「是不是太誇張了呀！」貼文一出，馬上引起熱烈討論，不少網友留言回應，「我剛剛去大順店說賣完了」、「嘉義超值組完售」、「新莊沒了」、「都沒了嗎」、「請問南崁店還有貨嗎？」。

網友PO照表示，為了買這組維他命排一個小時。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

根據網友透露，很多人可能都是去搶一組特價的日本維他命，剛好遇上連假，大家怕買不到，所以一早就開始排隊。該款維他命原價4149元，現在特價一組3799元，有人認為不只比原價便宜，甚至還比在日本買划算，但也有網友說代購還是比較便宜。

不過不少網友抱怨，從停車、入場、結帳到出場都要排隊，結帳從櫃台排到最後面的肉品區，有人一排就是45分鐘；也有網友說早上前往中和好市多，結果發現人多到連停車場都一度封閉，有人最後乾脆直接放棄，有人氣到揚言「下次絕對不買了」、「以後真的非假日才會去」，還有人直呼「我錯了」、「不該連假三天的時間來」。