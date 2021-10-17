醫師王昶皓夫婦投身公益捐屋予弘道基金會，一起助老。（吳敏菁攝）

醫師王昶皓和藥師李慧黛為了延續父母對鄉里的愛，也為了支持公益打造高齡友善的共生社區，特別將員林市建坪200坪房屋無償提供弘道老人基金會10年使用，加上7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持軟硬體設備下，「員林好客廳」17日開張了，許多不老朋友在這裡找到如家中自在地的感覺，重新喚起溫暖。

弘道打造如「家」一般的空間，85歲獨居爺天天到「好客廳」看報紙。（吳敏菁攝）

弘道老人基金表示，推動「共生社區」，希望長者、孩童或一般民眾都可以像在家中客廳一樣自在的交流、學習、彼此結識。員林好客廳開張，縣長王惠美、員林市長游振雄等都一起來參與，老少朋友都驚喜，「哇！好溫暖，這裡幾霸昏啦」。

員林好客廳啟動烘焙好食光，97歲獨居文英奶奶與嘉賓一起做餅乾。（吳敏菁攝）

醫師王昶皓表示，母親都是老師，從小在員林成長的生活，最難忘鄰里間建立的感情，生活大小事總有大家參與跟回憶，夫妻倆決定將房子「交付」給弘道彰化服務處，是認同服務理念，希望能打造長輩休閒、學習場所，延續父母對鄉里的愛。

弘道員林好客廳提供老小與民眾多元參與的共生社區助老服務。（吳敏菁攝）

弘道彰化服務處關懷服務今年高齡97歲的文英奶奶已經有十餘年的時間，獨居連開1小時的冷氣都捨不得，邀請參與好客聽烘焙課程，俐落擀餅皮，一問才知道奶奶可是友做大餅經驗，生活找回重心了。85歲阿欽平場不知去哪裡走走，現在每天早上都會準時到好客廳看報紙，與弘道夥伴說說話，多了一個平時好去處。

弘道老人福利金會表示，希望讓住在附近的民眾都能串門子，除了提供特色手作烘焙課程以外，也規劃了閱讀、桌遊、報紙、充滿花花草草的後院等空間，做喜歡的事情，彼此間的交流溝通也將更有溫度、更貼近生活。