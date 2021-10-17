18歲星二代韓菲是王中平、余皓然的女兒，韓菲不只有高顏值，還有一副好歌喉，也讓韓菲被稱為「校花級顏值」的星二代，韓菲日前錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，並在8月啟程飛往加拿大讀書，余皓然也不時分享女兒的留學日常，而余皓然稍早則曬出韓菲在多倫多的美照，並感性寫下：「好久不見的女兒，喜歡你開懷大笑的樣子」。

照片中，18歲韓菲放下一頭波浪長髮，身穿白色短版上衣、牛仔褲搭配格紋針織外套入鏡，韓菲對著鏡頭露出淡淡微笑，舉手投足超氣質又活潑、俏麗，余皓然曬照並感性寫下：「年輕真好 好久不見的女兒，喜歡你開懷大笑的樣子，大學生活會是你一輩子的回憶」，字裡行間流露出思女之情。

韓菲對鏡頭露出淡淡微笑，舉手投足氣質又俏麗。（圖／取材自王中平和余皓然愛的小屋臉書）

余皓然曬照短短一小時，就吸引近7千多個讚，吳淡如大讚韓菲：「好漂亮的女生！」網友也直呼韓菲有氣質「女兒真的太漂亮了」、「好久不見的妹妹，越來越漂亮，老王（王中平）、浩（皓）然媽咪很想念女兒喔！」、「漂亮氣質美少女」、「美得好像一幅畫」。

韓菲在8月啟程飛往加拿大讀書，王中平和余皓然都相當不捨。（圖／取材自王中平和余皓然愛的小屋臉書）

韓菲不只長相甜美，課業也一把罩，她靠自身努力，如願錄取第一志願、加拿大學府多倫多大學，雖然王中平和余皓然都不捨女兒離開身邊，不過余皓然送女兒搭機後，她則揪心說：「知道你是個自律的孩子，但在爸媽心中，平安健康是最重要的」。