知名作家、主持人吳淡如雖然淡出螢光幕，不過親民的她仍不時透過社群網站分享生活，吳淡如昨（16日）就在臉書發文透露，被網友留言喊她是「大嬸」，並稱「這個年紀容易摔了就骨折」，而面對網友攻擊她年齡，對此，吳淡如霸氣說老是事實，她沒在怕「歐巴桑又怎樣！至少我還能活得這麼久哈哈」。

吳淡如昨下午則無奈在臉書感嘆：「書讀不好沒關係，品德要及格。到處亂留言，真的很閒。喜歡用年齡來攻擊人。尤其是女人」，吳淡如接著曬出網友留言截圖：「大嬸別用跑的 這個年紀容易摔了就骨折 我也是為您著想」，對此，吳淡如則霸氣向該網友喊話：「希望你懂得好好健康活下去」。

吳淡如也豁達談年齡歧視「老是事實，她沒在怕。但是沒禮貌沒教養是一輩子的事情。很令人遺憾！」吳淡如接著曬健身照直呼：「歐巴桑又怎樣！至少我還能活得這麼久哈哈」，吳淡如回擊網友的發文引發網友討論，而她事後則坦言：「我的確有點兇，不過我應該要替我們這些活得有歷練的女人發聲」。

吳淡如臉書全文。（圖／取材自吳淡如臉書）

其實，吳淡如遭網攻擊年齡已非首次，她日前遭留言嗆聲：「老太婆，原來你還在，也太棒了！」而吳淡如不但沒生氣，還現身說：「謝謝你，能夠活得老是一種幸運，希望你也有資格跟我（活到）一樣老」，吳淡如高EQ回應被網讚爆。