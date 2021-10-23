大陸女星辛芷蕾在清宮劇《如懿傳》飾演艷冠后宮的嘉妃走紅，後來又因演出《慶餘年》的海棠朵朵人氣更上層樓。然而辛芷蕾近日就因參加弟弟的婚禮引發大陸網友熱議，因為辛芷蕾打扮得體，看得出她深怕搶走新娘鋒頭的用心。

日前有網友上傳辛芷蕾參加親弟弟婚禮的影片，直呼是幸運的一天，可以親睹女神本尊，還大讚辛芷蕾本人低調美麗還超級顧家。而影片中的辛芷蕾刻意打扮低調，身上沒有多餘珠寶首飾，也沒有濃妝豔抹，僅以紫色外套內搭白襯衫的褲裝造型現身。

辛芷蕾近日參加親弟弟婚禮，刻意低調打扮，不搶新人風采。(取自微博)

辛芷蕾身為大明星，卻仍謹記避免搶走新娘鋒頭的用心，更獲大批網友稱讚與肯定「這才是去喝喜酒，而不是去當主角」、「穿著普通的參加婚禮，不搶風頭！情商挺高」、「低調不搶新人風頭，懂事明理」、「長的真是大氣又漂亮 很難掩蓋的住那種氣質」。

其實辛芷蕾出身清寒家庭，因為父親癱瘓在床的關係，導致母親為了照顧丈夫不能出去工作，因此家裡經濟重擔全落在了辛芷蕾身上，從小就要打工賺錢，但她無怨無悔

辛芷蕾小時候家庭不是特別富裕，一家人住在很小的房子裏，家中還有弟弟和妹妹。辛芷蕾的父親癱瘓在牀以後，母親不能出去工作，只能在家照顧。而父親經常需要打針吃藥，要花很多錢，所以辛芷蕾的負擔很重，只能出去打工掙錢，並肩負照顧弟弟妹妹的責任，但她無怨無悔，咬牙在演藝圈打拚，終於讓她憑藉《如懿傳》走紅，得以帶給家人更好生活。