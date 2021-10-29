民進黨新北市議員何博文。（資料照片）

民進黨新北市議員何博文質詢逼市長侯友宜對共機擾台表態，侯友宜怒稱「被槍抵著頭都不怕了，我怕誰？」接著連4次反問：「你做過嗎？」何博文回嗆：「我如果是你，比你更勇敢。」對此，劉寶傑主持節目時笑出來說，他相信何博文夠勇敢，但「你的肚子也稍微減肥一下吧！」

新北市議會27日總質詢，民進黨議員輪番要求市長侯友宜對共機擾台表態，侯友宜回應誓死捍衛中華民國，何博文議員卻跳針式質疑侯不表態，怎讓人民相信他能夠捍衛國家？侯友宜怒回，公職40幾年，歷經幾十場生死槍戰捍衛人民「被槍抵著頭都不怕了，我怕誰？」接著連4次反問：「你做過嗎？」何博文回嗆：「我如果是你，比你更勇敢。」場面氣氛火爆。

劉寶傑28日在《關鍵時刻》節目中笑稱，何博文是他學弟，但「你的肚子也稍微減肥一下吧！」

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

吳子嘉也大笑說，何博文稱「我如果是你，比你更勇敢」這句話太荒謬，這不可能的事情！侯友宜這一生中親自參加過35場槍戰，侯友宜可以一對一搏鬥，一般人打30秒就掛了。

吳子嘉提到，侯友宜當刑警大隊長的時候，槍擊要犯劉煥榮躲在菲律賓，侯友宜假裝旅客，也不能帶槍，一個人到菲律賓去抓人。到馬尼拉後剛住到飯店，就有情報傳進來，劉煥榮已經知道侯友宜在飯店，立刻就要帶人槍殺侯。

資深媒體人劉寶傑。 （資料照片，取自臉書）

吳子嘉懷疑，何博文敢不敢去跟劉煥榮對峙一下看看？劉煥榮打死多少人！何博文太離譜了，要比勇敢、比膽識，不要跟侯友宜比！

劉寶傑最後笑說，他相信何博文夠勇敢，可是有一件事情，「你的肚子也要有點展雜 （節制、分寸）」！