國防部明年預算暴增、武器採購日益增多，太平日子沒過多久，似乎又嗅到煙硝味、又聽到戰鼓聲，戰爭的腳步似乎愈來愈近，說老百姓心裡不害怕那是假的，要不為什麼蔡總統要拚命抱美國大腿、逼他們承認台灣島內有美國軍人的影子、逼｢萊豬｣進口、逼｢三接｣建場.....？
美國人不是傻子，口裡說保衛台灣，但並不明指美軍一定要在國境外為別人犧牲，頂多就是幫你訓練訓練蛙兵，甚至要求蔡政府加強全民應戰，於是傳出「七年級生」明年延長教召，連災難救護都新建科目，編列41億預算重新整備，估計兩岸開戰會死傷24萬，其中4萬為軍人。
保家衛國是義務也是責任，但令常備兵不平的是，現在又得重新入營接受教召，打仗時還得｢我死則國生｣、｢與島共存亡｣，替那些不必當兵或服替代役的人守灘頭堡，死的4萬人為何不是林昶佐、林飛帆、黃國昌、陳為廷、何博文....等新權貴？責問國防部長和曾經冒死犯難的警長時大義凜然、夸夸而談，卻是連槍也沒拿過一天？
這14天教召正是個機會，讓他們一償宿願，接受軍事訓練的洗禮，不要老是外行人說外行話，丟人現眼。
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