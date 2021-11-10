立法院內政委員會今審查111年度中央政府總預算案有關行政院部分，國民黨立委林思銘質疑，行政院業務費用中，新聞傳播費用最高，多達4241萬元，相對消保處800多萬元、食安辦公室200萬元，根本是重宣傳、輕業務，預算分配很有問題。行政院祕書長李孟諺解釋，雖然預算大多編在新聞傳播費，但也會用於協助其他業務推廣。

林思銘質詢時指出，統計行政院今年各項業務費發現，新聞傳播費用高達4241萬元，是各項業務費最多；反倒是與業務相關費用，像是消保處僅800多萬元、食安辦公室200餘萬元，災害救護業務971萬3000元，明顯是「重宣傳、輕業務」。

此外，立法院第7屆到第9屆行政院所提法律提案，第七屆平均每月15.3案、第八屆12.3案、第九屆14.3案，這屆截至目前僅8.4案，相較過去差距很多。

林思銘表示，有很多重要的法案都還躺在行政院，像是海洋三法已送進行政院，至今未受到立法院審議；另外，消防法、公寓大廈管理條例等也尚未看到行政院修法版本，究竟何時行政院可以把修法提案送到立法院審議。

對此，李孟諺回應，新聞傳播業務費用之所以較高，原因在於新聞傳播處協助宣傳各部會政策，讓人民知道政府政策跟法規，雖然預算都編在新聞傳播費用，但都會用於其他協助業務推廣。

至於消防法跟公寓大廈管理條例，李孟諺說，預計下周開會討論沒問題後，就會送行政院會通過，接著送立法院審議；海洋基本法還在做跨部會盤點，特別產業發展條例會優先處理。